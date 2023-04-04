موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو

تعرض الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي

يعرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، إذ يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مجريات الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو

وقد شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12، أحداثًا متلاحقة ومثيرة بين الأبطال، إذ ظهر شحاتة القماش «محمود البزاوي»، واعترض طه وأخبره بأن جده لا يرغب في رؤيته، وأن ما يحدث في سوق الكانتو من مشكلات جميعها وقعت بسببه.

وأوصى حسانين القماش «عبدالعزيز مخيون» ابنه شحاته القماش، حال وفاته بإعطاء حفيده طه القماش «أمير كرارة»، نصيبه من الدكان والتجارة في سوق الكانتو، إلا أن شحاتة قام بتنفيذ حيلة لتوسيع هوة الخلاف بين طه وجده.

وخلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12 قام شحاتة القماش «محمود البزاوي» للوقيعة بين طه القماش «أمير كرارة»، وحسانين القماش «عبدالعزيز مخيون»، بعدما كان طه القماش قرر العودة لسوق الكانتو، وحاول رؤية جده حسانين القماش، للتحدث معه بشأن كل المشكلات التي تحدث في السوق.