مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12.. «رشاد» ينفعل بعد سماعه خبر زواج «فاطمة»

يبحث قطاع كبير من الجمهور على ما جرى من أحداث في الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو، والمذاع فقط وحصريا على قناة «dmc»، بعدما قام شحاتة القماش «محمود البزاوي» بحيلة من أجل الوقيعة بين طه القماش «أمير كرارة»، وحسانين القماش «عبدالعزيز مخيون».

مجريات الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو

وكان طه القماش، قرر العودة لسوق الكانتو، من أجل محاولة رؤية جده حسانين القماش، والحديث معه بشأن كل المشكلات التي تحدث في السوق.

واستمر مسلسل سوق الكانتو في تصاعد أحداثه، خاصة بحلقة أمس، حيث كشف الأحداث، نوايا بعض الشخصيات، وخاصة «رشاد» الذي يجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، بعدما انفعل «رشاد» فتحي عبدالوهاب بعد سماعه لخبر زواج «فاطمة» مها نصار من المعلم سعد، وأراد الوصول لها بأي طريقة، ليجد «عيشة» ثراء جبيل، شقيقتها داخل السوق، فناداها وحملها رسالة إلى «فاطمة» مضمونها تهديد صريح منه إذا وافقت على الزواج من غيره، مؤكدًا أنه سوف يقوم بتشويه سمعتها إذا تمت هذه الزيجة.

مواعيد عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة فى رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.