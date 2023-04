10 معلومات عن المكان الذي يقيم فيه ترامب قبل ساعات من محاكمته

طوّقت شرطة نيويورك، ناطحة السحاب «برج ترامب»، في الجادة الخامسة بنيويورك، حيث من المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي السابق اليوم إلى المدينة.

الشرطة تُقيم حواجز حول «بُرج ترامب»

وقامت الشرطة بنصب عدة حواجز وموانع من الأسوار المعدنية حول المبنى، فيما اصطف العشرات، إن لم يكن المئات، من الصحفيين عبر التقاطع بالقرب من ناطحة السحاب، ويُسمح فقط لسكان المنازل القريبة وموظفي المكاتب بالمرور في المنطقة المغلقة حول برج ترامب.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن برج ترامب:

- البرج كان مقر الإقامة الرئيسي لـ ترامب قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

- يطلق عليه اسم Trump Tower.

- يتكون برج ترامب من واجهة زجاجية باللون الأسود، وأمام بابه تُوجد ساعة مُثبتة مطلية باللونين الذهبي والأسود.

- يتكون برج ترامب من 58 طابقًا.

- صممه دير سكوت من شركة هايدن كونيل، وطوره دونالد ترامب.

- واحد من أطول ناطحات السحاب في نيويورك.

- ظلت ميلانيا زوجة ترامب، تقيم لفترة في البرج بعد تنصيب الرئيس رسميا، لاستكمال العام الدراسي لطفلها الوحيد، بارون، في مدرسة قريبة بالمنطقة.

- يحتوي البرج على غرفة مطلية حوائطها وأسقفها بالذهب.

- توجد به وسادة خاصة لسرير ترامب مطرزة بشعار العائلة.

- على واجهة البرج يوجد جملة باللغة الإنجليزية «Open to the puplic.. 8 Am to 10 Pm»، وتعني أنه مفتوح للعامة، من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء.