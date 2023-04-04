ترامب يهاجم مدعي عام مانهاتن.. ويواجه 33 تهمة في محكمة بنيويورك

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه سيواجه 33 تهمة في محكمة مانهاتن بنيويورك، اليوم الثلاثاء، ولم يكن أي منها مفاجأة له.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق عبر «تليجرام»، إن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج، سرب بشكل غير قانوني 33 تهمة من لائحة الاتهام، لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن يجب أن يقدم المدعى العام استقالته الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ترامب: أنا غير مذنب

أوضح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه غير مذنب، مضيفا أن يجب توجيه لائحة اتهام إلى المدعي العام ألفين براج نفسه.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه سيذهب صباح اليوم الثلاثاء، «صدق أو لا تصدق إلى قاعة المحكمة،»، مضيفا عبر «تروث سوشيال»، إن لم يكن من المفترض أن تكون الولايات المتحدة على هذا النحو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وعين الرئيس السابق دونالد ترامب، المدعي الفيدرالي السابق تود بلانش، للمساعدة في الدفاع عنه، فيما قال المحامي جو تاكوبينا، للصحفيين عند سؤالهم عن المحامي الرئيسي، إنه لا يوجد محام رئيسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.