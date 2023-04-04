مستشار ترامب يكشف لـ«الوطن».. هل يترشح لرئاسة أمريكا حال الإدانة؟

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة، بشأن تهم تتعلق بدفع أموال لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيلز، التي تدعي أنها كانت على علاقة به خلال فترة انتخابات عام 2016.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة للرئيس السابق في جلسة استماع اليوم، ستعقد في وقت لاحق.

لائحة الاتهامات الموجهة لترامب غير مسبوقة

قال البروفسيور غابربيل سوما عضو سابق في المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب، وأستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هيئة المحلفين في مانهاتن بولاية نيويورك صوتت لاتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن مدفوعات مالية نيابة عنه خلال حملته الرئاسية عام 2016، الذي يعتبر قرار غير مسبوق، لأننا لم نشاهد أي قرار بهذا النوع بحق أي رئيس سابق في الولايات المتحدة، لذلك يمثل هذا القرار منعطف كبير حيث يبدأ ترامب حملته الثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية، ومن المتوقع أن يحاكم اليوم الثلاثاء بمدينة نيويورك.

رغم الاتهامات يمكن لدونالد ترامب الترشح لرئاسة أمريكا

الاعتقاد السائد في الوقت الحاضر من الناحية القانونية، أن هذه القضية لا تمثل أي عائق قانوني أمام الترشح للانتخابات للمرة الثالثة لترامب، بموجب المادة الثانية من الدستور الولايات المتحدة، موضحًا أن هناك 3 مؤهلات فقط يجب استيفائها لمنصب الرئاسة، يجب أن ألا يقل عمر المرشح عن 35 عامًا، ثانيًا أن يكون طبيعي المولد، أي أنه ولد في الولايات المتحدة، أن يكون عاش في أمريكا 14 عاما.

ما يطرح تساؤل، إذا أدين الرئيس السابق ترامب جنائيًا هل يمكنه مواصلة حملته الانتخابية لعام 2024؟ ويجيب صوما، بأن هناك سابقة، حيث ترشح عام 1920 يوجين في ديبس على بطاقة الحجز الاشتراكي، بعد أن حكم عليه بالسجن بسبب أنشطته المناهضة للحرب خلال الحرب العالمية الأولى، والإجابة هي نعم يمكن للرئيس السابق دونالد ترامب الترشح للرئاسة حتى إذا تمت إدانته جنائيًا.