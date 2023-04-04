محامي ترامب: دوائر السياسة تؤثر على نظام العدالة في الولايات المتحدة

قال جو تاكوبينا محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «76 عاما»، إن الأخير يعتقد أن المدعي العام في مانهاتن، الديمقراطي «ألفين براج»، يستخدم كسلاح في القضية المرفوعة ضده، مضيفا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن الدوائر السياسية تؤثر على عمل نظام العدالة.

تاكوبينا: ألفين براج مدعوم من ممولين ديمقراطيين

وأوضح تاكوبينا، أنه من المعروف أن المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج «ديمقراطي» مدعوم من قبل الممولين الديمقراطيين، وحملته تتضمن ملاحقة مرشح اليمين، المرشح الجمهوري، معربا عن اعتقاده أن القضية سخيفة، من نواح كثيرة، مضيفا: «لا توجد جريمة.. لكن هذا اضطهاد سياسي».

تاكوبينا: ترامب يعتزم إعلان براءته أمام المحكمة

وكانت هيئة محلفين كبرى في «مانهاتن»، وجهت الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار للممثلة، ستورمي دانيالز، خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

وأشار جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق، إلى أنه يعتزم إعلان براءته أمام محكمة نيويورك، مشيرا لـ«سبوتنيك»، إلى أن دراسة التهم الموجهة ضد موكله من قبل المحامين ستستغرق وقتًا.

ويستعد الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق لاحتمالية إصدار القاضي أمر حظر نشر لترامب، وقال مصدر، إن الفريق القانوني يعتقد الآن أن قاضي مانهاتن سيتخذ خطوة غير مسبوقة لإسكات المرشح الرئاسي الأوفر حظا بأمر إسكات غير دستوري، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبموجب قانون ولاية نيويورك، قد يؤدي خرق أمر حظر النشر إلى دفع غرامة قدرها 1000 دولار وسجن لمدة تصل إلى 30 يومًا، فيما قد تؤدي الخطوة غير العادية لإسكات الرئيس الأمريكي السابق على الأرجح إلى تأجيج مؤيدي ترامب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.