جمال العدل: المنصات الرقمية جذبت جمهورا عريضا وساعدت الدراما على التنوع

قال المخرج جمال العدل، إنّ المنصات التي تعرض المسلسلات والدراما، أتاحت الفرص للممثلين والمنتجين والمخرجين بشكل أعمق ومختلف ومتنوع، مشيرًا إلى أنّ المنصات هي التطور الطبيعي الذي تأخر وكان من المتوقع أن يبدأ مبكرًا، غير أنّها ظلت لفترة مقتصرة على شريحة صغيرة، لكن أعداد متابعي المنصات في زيادة مستمرة.

المنصات جذبت جمهورا واسعا من مختلف الأعمار

وأضاف العدل، في حوار مع الإعلامية إنجي علي، في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، المُذاع على راديو «نجوم إف إم»، أنّ مشاهدة المنصات بدأت بالشباب والأجيال الصغيرة في السن، والآن أصبحت تضمّ جميع الأعمار، ما يفسر نجاح منصات مثل watch it وغيرها.

مستقبل كبير ينتظر المنصات بالوطن العربي

وأوضح المخرج جمال العدل، أنّ المنصات ينتظرها مستقبلا كبيرا جدًا، كون المحتوى العربي ما زال يمثل أهمية كبيرة للجمهور العربي في كل مكان، والجمهور بحاجة لهذا المحتوى وصناع الأعمال الدرامية بحاجة أيضًا إلى صناعته.