الحالة المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة.. كثافات على كوبري أكتوبر

ينفذ ضباط المرور حملات مكثفة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون المرور ورصد المخالفات المرورية على قائدي السيارات بشكل يومي، ورفع أي أعطال للسيارات بالطرق والمحاور الرئيسية العامة، بالقاهرة والجيزة، بينما تشهد بعض الطرق والمحاور كثافات مرورية في حركة السيارات، وهناك سيولة مرورية أمام قائدي السيارات في طرق ومحاور أخرى.

وترصد «الوطن»، تفاصيل الحالة المرورية التي تشهدها طرق محاور محافظتي القاهرة والجيزة منذ الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.

محور صفط اللبن

شهد محور صفط اللبن في الاتجاه من الجيرة والدقي والمهندسين إلى 6 أكتوبر والهرم والمريوطية عن طريق الطريق الدائري كثافات متحركة أمام قائدي السيارات، بينما يشهد طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون، سيولة مرورية، في بعض الأوقات.

كما شهد كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية كثافات مرورية حتى غمرة، وللمتجه إلى العباسية كما شهد تقاطع صلاح سالم كثافات متحركة، كما شهد كورنيش النيل في اتجاه المعادي كثافات متحركة أمام قائدي السيارات.

شارع جسر السويس بالقاهرة

بينما شهد شارع جسر السويس بالقاهرة في الاتجاه القادم من رمسيس والعباسية والمتجه إلى مصر الجديدة وعين شمس والمطرية والمرج والسلام كثافات متحركة أمام قائدي السيارات وسط تواجد لضباط المرور.

سيولة مرورية على الطريق الدائري

وظهرت سيولة مرورية على بعض الطرق وكثافات مرورية في طرق أخري حيث ظهرت سيولة مرورية على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًا بالمرج وحتى نزلة قليوب والمتجه الى منطقة الوراق.