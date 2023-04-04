رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2023.. انتبه لمراجعة وتدقيق البيانات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2023، بعد إعادة إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من اليوم حتى 11 أبريل الحالي، وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر أن يبدأ في مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

رابط تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الطلاب يمكنهم الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2023 لتدقيق البيانات المسجلة على قاعدة البيانات وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب، وهي «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل».

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إلى أنّ آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي يوم 11 أبريل الجاري، وطالبت المدارس الثانوية بالانتهاء من التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب، وطباعة التقارير الخاصة.

تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي.. مراجعة وتدقيق بيانات الطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المدارس الثانوية العامة، بمراجعة البيانات الخاصة لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل».

وأوضحت وزارة التعليم، أنّه بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي والتأكد من صحتها وبيانات الطلاب، وبعد الانتهاء من التوقيعات اللازمة، يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصف الأول الثانوي المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس الموافق 13 أبريل 2023.