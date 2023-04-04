الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة في الجمالية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة الجمالية، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية واقتصرت فقط على المادية، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

بداية الواقعة

كانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بورود إشارة من قوات الحماية المدنية بدائرة القسم، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية.

السيطرة على الحريق

وانتقلت الأجهزة الأمنية بعد دقائق من تلقي البلاغ إلى مكان الحريق مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من السيطرة على الحريق، فضلا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حالة وجود أي إصابات أو اختناقات.

وبإجراء التحريات الأولية حول أسباب اشتعال الشقة، تبين أنَّ ماس كهربائي أسفر عن حدوث الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.