رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة في الجمالية

كتب:

بسمة عبدالستار
09:40 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
حريق- صورة أرشيفية

حريق- صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة الجمالية، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية واقتصرت فقط على المادية، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

بداية الواقعة

كانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بورود إشارة من قوات الحماية المدنية بدائرة القسم، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية.

السيطرة على الحريق 

وانتقلت الأجهزة الأمنية بعد دقائق من تلقي البلاغ إلى مكان الحريق مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من السيطرة على الحريق، فضلا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حالة وجود أي إصابات أو اختناقات.

وبإجراء التحريات الأولية حول أسباب اشتعال الشقة، تبين أنَّ ماس كهربائي أسفر عن حدوث الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

محافظ مطروح: السيطرة على حريق التهم 9 أفدنة نخيل وزيتون في سيوة

حريق هائل يلتهم أشجار النخيل والزيتون بـ4 مناطق زراعية في سيوة «صور»

التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في حريق شقة بشبين القناطر

تشييع جثامين 3 أشقاء لقوا مصرعهم في حريق شقة بالشرقية
بقلم بسمة عبدالستار