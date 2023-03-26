مواعيد وجرعات علاج السكر في رمضان.. دليل إرشادي كامل من هيئة الدواء

أصدرَت هيئة الدواء المصرية، الدليل الإرشادي الكامل لمواعيد علاج السكر في رمضان، موضحة أنَّ التغيير في نظام اليوم ومواعيد الأكل في رمضان يؤدي لنقص السكر في الدم خلال النهار، وارتفاع السكر في الدم بالليل، لذلك لابد من استشارة طبيبك المعالج؛ لتعديل الجرعات، ومواعيدها لتجنب الخطر حدوث أي مضاعفات.

وتابعت هيئة الدواء، أنَّ جرعة الإفطار كما هي، ولأنها تسبب انخفاض في السكر يفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف، إذا استمر انخفاض سكر الدم؛ مشيرة إلى أنَّه يفضل إلغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب المختص.

مواعيد الحصول على علاج مريض السكر في رمضان

وأضافت هيئة الدواء أنَّه إذا كانت جرعة دواء «Gliclazide» تؤخذ مرة واحدة، فتؤخذ عند الإفطار، وإذا كان السكر متحكمًا فيه فمن الممكن تقليل الجرعة، لافتة إلى أنَّه في حال إذا كانت تؤخذ مرتين؛ فتؤخذ عند الإفطار وقبل السحور، وإذ اكان السكر متحكمًا فيه أكثر؛ فيفضل تقليل جرعة السحور.

دواء Metformin

وفيما يتعلق بدواء «Metformin»، أوضحت هيئة الدواء أنَّه إذا كان المريض يستخدم الدواء 500 ملجم مرة واحدة؛ فيأخذ القرص عند الإفطار، إذا كان يأخذ قرصين في اليوم 500 ملجم أو 1000 ملجم؛ فيأخذ واحدًا عند الإفطار، وآخر مع السحور.

وتابعت الهيئة أنَّه إذا كان المريض يستخدم 3 أقراص يوميًا؛ فيفضل أخذ قرصين بعد الإفطار، والثالث وقت السحور، إذا كان يأخذ 4 أقراص؛ فيأخذ قرصين مع الإفطار، وقرص يمنع السحور، أما المنظم (750 XR) فيفضل أخذ جرعة واحدة بعد الإفطار سواء كان قرصًا أو قرصين أو 3 أقراص.

الأنسولين الديتمير

إذا كان يستخدم جرعة واحدة، فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة 15 - 30%، وإذا كانت تؤخذ مرتين، فجرعة الإفطار كما هي ويتمّ تقليل جرعة السحور للنصف.

إنسولين جلارجين

إذا كان يستخدم جرعة واحدة، فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة 30- 50%.

إنسلوين glulisine

- تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الإفطار نفس جرعة الفطور قبل رمضان.

- جرعة السحور جرعة العشاء قبل رمضان (يفضل تقليصها).

الجرعة الثالثة: جرعة الغداء قبل رمضان (يتمّ إلغاءها).