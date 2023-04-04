رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي.. اعرف خطوات مراجعة البيانات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فتح التسجيل للاستمارة الالكترونية لتانية ثانوي رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي المتاح على موقعها الرسمي وذلك لتدقيق ومراجعة البيانات استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المقرر أن ينعقد في شهر مايو المقبل وفقاً للمواعيد المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي، علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم بداية من اليوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري ويستمر حتي 11 من الشهر نفسه، وذلك لمراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالطلاب وهي «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص- طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل».

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بعد الانتهاء من التسجيل ومراجعة البيانات الخاصة بالطلاب من قبل المدارس الثانوية، بتسليم التقارير النهائية للمتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للإدارات التعليمية في موعد أقصاه يوم 13 أبريل 2023.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية خطوات الدخول لتسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023 استعداداً لامتحانات وهي كالتالي:-

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- الضغط علي تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023 .

- تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي.

- ادخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- تسجيل الدخول.

- وفي حالة إن لم يكن لديك بريد إلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي والدخول على هذا الرابط.

- مراجعة البيانات «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص- طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل» .