إعادة إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي غدا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بداية من يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في شهر مايو المقبل.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية في خطاب رسمي، التنبيه على المدارس بمتابعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب، وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب، حيث سيتم إعادة إتاحة تسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بداية من يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا من خلال التطبيق الغلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

إعادة إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية.. غدا

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، قيام المدارس الثانوية بالانتهاء من كل التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب، وطباعة التقارير الخاصة مراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب والتي تحمل البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص- طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل».

آخر موعد لتسليم بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه بعد ذلك مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها، واستيفاء كل التوقيعات اللازمة، على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس الموافق 13 أبريل 2023.