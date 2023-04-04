الحالة المرورية في شوارع القاهرة والمحافظات.. الكثافات تزداد وقت الذروة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة

وقالت لمياء حمدين، مقدمة فقرة الحالة المرورية خلال برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، إنَّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة حتى ميدان العباسية في الوقت الحالي، أما شارع صلاح سالم يظهر عليه كثافات مرورية بسيطة نسيبة وغير مؤثرة، بينما يوجد سيولة مرورية بداية من كوبرى الجلاء حتى طريق العروبة.

وأضافت أنَّ كوبري المطار يشهد كثافات مرورية نسبية وغير مؤثرة، وتبدأ في الاختفاء عند الدخول على طريق المطار، بينما تظهر كثافات مرورية أعلى الدائري ومنطقة السلام وداخل النفق القادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للطريق المتجه من المنيب في طريق الأوتوستراد والتجمع، وأيضا في الاتجاه العكسي القادم من المعادي للجيزة.

الحالة المرورية بالجيزة

بالنسبة لمحافظة الجيزة، تابعت أنَّه يوجد كثافات مرورية بسيطة على محور 26 يوليو القادم من أكتوبر ويستمر حتى ميدان لبنان، مشيرة إلى أنَّ هناك تحويلة مرورية للمتجه من المهندسين لأكتوبر بسبب أعمال توسعة المحور، مضيفة أنَّ شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، إذ أن الكثافات تزداد مع ساعات الذروة الصباحية.