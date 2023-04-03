غلق أنشطة تجارية مخالفة في القاهرة

شن حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء أحمد جودة، حملة في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات لاسيما مخالفات المحلات التجارية، وتم غلق وتشميع مخزن ستائر بشارع جمال الدين عفيفي لإدارته دون ترخيص، وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وغلق وتشميع محل بيع مواد غذائية بشارع عبدالله بن طاهر لنفس السبب.

إزالة الإشغالات

كما قام حي شرق مدينة نصر بالتصدي لصور الإشغالات التي تعوق سير المارة، والسيارات وتشوه المظهر الجمالي والحضاري لشوارع الحى وتم رفع إشغالات محل خضار 2061 زهراء مدينة نصر وأنشطة أخرى من شوارع الحي.

حفل إفطار للإيتام

من ناحية أخرى، شارك اللواء أحمد جودة، رئيس الحي في حفل إفطار جماعي لإدخال البهجة والسرور على الأيتام، بحضور هناء على هلال، مسؤول الاتصال السياسي بمحافظة القاهرة، ومرفت مطر، أمين حزب مستقبل وطن، و نيللي سليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية ومسئولي المتابعة الميدانية بالحي.

ووزع رئيس الحي الهدايا والألعاب على الأطفال الأيتام، مؤكدًا أن هذا تعبيراً عن معاني المحبة والرحمة التي توصي بها القيم الدينية والإنسانية، فلنكن لهم اليد الحانية التي تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم في شهر رمضان المبارك .