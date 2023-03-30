تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات مرورية بسيطة بمنطقة الكورنيش

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين منة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالةَ المروريةَ اليوم، 30 مارس 2023.

وفي الكورنيش، ظهرت كثافات مرورية متقطعة بمنطقة المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما كوبري أكتوبر المتجه إلى منطقة العباسية فإن هناك كثافات مرورية بسيطة حتى غمرة.

أما المتوجه للعباسية، فيواجه كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، كما شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية أمام القادم من الجيزة وفي اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة الأحمال في الفترة الصباحية، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى محور المنصة.

كثافات متحركة بمدينة نصر

وأشارت الإعلامية لمياء حمدين مقدمة النشرة المرورية، إلى ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات تزامنا مع توجه الموظفين لأعمالهم، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.

كثافة مرورية أعلى كوبري الروضة

وأعلى كوبري الروضة، ظهرت بعض الكثافات، وبدأت الكثافات تزيد بكورنيش النيل ومنطقة المظلات والساحل ووسط البلد، وهذه الكثافات طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فيشهد سيولة مرورية، وتظهر كثافات أعلى كوبري 15 مايو بمنطقة الزمالك بسبب أعمال توسعة الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد.