جمال العدل: أحمد عيد أهم بطل درامي في رمضان.. ومشاركته بعملة نادرة أنصفتنا

كشف جمال العدل المخرج التليفزيوني والسينمائي، عن أن الممثل أحمد عيد، كان يجلس بمنزله بدون عمل قبل مشاركته بمسلسل عملة نادرة، ولم يشارك بأعمال منذ ما يقرب من 7 أو 8 سنوات، متابعًا: «بس مشاركته بعمل عملة نادرة بصراحة أنصفتنا».

جمال العدل: الفنان أحمد عيد أهم بطل درامي بالموسم الدرامي الحالي

وأضاف «العدل» في حوار مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن الفنان أحمد عيد يعد أهم بطل درامي بالموسم الدرامي الحالي، لافتًا إلى أن أول ترشيح للدور من المخرج محمد جمال العدل كان الفنان أحمد عيد: «أصر عليه وطلع عنده حق».

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة الحلقة 13، والمقرر عرضها الليلة على قناة cbc في تمام الساعة 7 ونصف مساء، وحقق مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، نجاحًا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى منذ بداية السباق الرمضاني 2023 على شاشة قناة cbc، ويرغب الجمهور في معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة، لاستكمال الأحداث التي تدور حول نادرة وفكرة ميراث المرأة في الصعيد ومنعهنّ من الحصول عليه، إذ تتوالى الأحداث المشوقة.