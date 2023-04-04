تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تشهد مواني البحر الأحمر نشاطاً كبيراً في حركة تداول البضائع، وسجل إجمالي التداول، اليوم الثلاثاء، 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن تشهد انتظاماً بالمواني التابعة للهيئة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، مشيرا إلى تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و700 شاحنة، و300 سيارة.

وأوضح البيان، أن حركة تداول الواردات اليوم سجلت 4000 طن بضائع، و432 شاحنة، و295 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و268 شاحنة، و5 سيارات

حركة التداول في مينائي سفاجا ونويبع

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس»، فيما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و300 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة «سينا»، بينما تغادر السفينتان «أيلة» و«بريدج»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.