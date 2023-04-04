5 طرق تحمي محصول الفول البلدي من التلف.. احذر الحصاد المبكر

أكد الدكتور محمد توفيق، أستاذ مساعد المحاصيل الحقلية، بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، أن موسم حصاد الفول البلدي يبدأ في شهر أبريل الجاري، لذا هناك طرق علمية يجب على المزارعين اتباعها حتى لا يصاب المحصول بالعفن أو التلف.

5 طرق لحصاد محصول الفول البلدي

وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن طرق حصاد محصول الفول البلدي من الحقول، تشمل الآتي:

- عدم جمع الأعواد في حزم «غمار» كبيرة.

- تقليب الغمار أكثر من مرة ثم جمعها في الجرن.

- تجفيف الحزم واقفة في الجرن وتقليبها باستمرار.

- التدقيق في اختيار موعد حصاد الفول البلدي بحيث لا يكون مبكرا أو متأخرا، لضمان الحصول على أفضل إنتاجية لكل فدان منزرع.

- يجب تخزين الفول البلدي في داخل أجولة من «الخيش»، لضمان عدم تأثر لعوامل الرطوبة، حتى لا يتلف ويسوس.

المنزرع من الفول البلدي في كفر الشيخ

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن المساحة المنزرعة من الفول البلدي حاليا في كفر الشيخ، تقدر بنحو 56 ألف فدان فول بلدي، والذي يحقق إنتاجية الفدان الواحد نحو 12 أردب فول، ليصل سعر أردب ألف للبلدي 27 ألف جنيه لكل طن.