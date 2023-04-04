3 نصائح لتفادي الزحام في الحر والصيام.. لو نازل تصرف أو تشتري شهادات ادخار

قرر بنك مصر والأهلي، طرح شهادات ادخار بعائد يصل إلى ‎%22، وهو ما جعل الكثيرون يحرصون على شرائها لادخار أموالهم والتربح منها بشكل آمن، وتصرف بعائد شهري أو سنوي.

وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في تلك الساعات، وحرص الناس على الخروج والذهاب إلى البنوك لشراء شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر، تقدم «الوطن» أبرز النصائح التي يمكن اتباعها خلال الصيام..« لو نازل تصرف أو تشتري شهادات ادخار».

نصائح عند الخروج في الصيام

وقدمت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح التي يجب اتباعها عند الخروج في الصيام ودرجات الحرارة المرتفعة، منها:

- الحرص على عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس والوقوف في مكان به ظل.

- الحرص على ارتداء ملابس مصنوعة من القطن ذات ألوان فاتحة عاكسة للحرارة.

- الإكثار من شرب المياه والمشروبات الباردة بين الإفطار والسحور.

- فتح الشباك أو الأبواب التي تواجد عندها من أجل تهوية الأماكن المغلقة حتى يتجدد الأكسجين، وهو ما ينعكس على حيوية ونشاط الصائم.

- عند النية للخروج، يجب عليك الحرص على تناول وجبة سحور غنية ببعض المواد الابتعاد عن تناول السكريات قبل السحور والوجبات الدسمة الغنية بالدهون والكافيين والقهوة والأملاح، مع الإكثار من الفاكهة والخضروات مثل الخيار والبطيخ والكنتالوب وشرب المياه من وقت الإفطار حتى السحور.

- تجنب ممارسة الرياضة خلال ساعات النهار.

- الإكثار من الاستحمام لتعزيز الشعور بالانتعاش.

- احرص على غسل الوجه والرقبة المعصمين بالماء بشكل متكرر على مدار اليوم، فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم بشكل جيد.