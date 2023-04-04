شيماء البرديني: منظومة دعم الفئات الأكثر احتياجا تسير بخطى ثابتة

قالت شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن منظومة دعم الفئات الأكثر احتياجا تسير بخطى ثابتة منذ عام 2019، لافتة إلى أنهم أكثر الفئات المستهدفة من كل الجهود التي تقوم بها الدولة مؤخرا، سواء جهود مؤسسة حياة كريمة، أو المشروعات القومية التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا.

«البرديني»: الأسر الأولى بالرعاية تتصدر اهتمامات الدولة

وأضافت «البرديني» في حوار مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز»، أن دعم الأسر الأكثر احتياجا من الدولة المصرية، يتضمن أيضًا دعم المشروعات الكبيرة والمتوسطة، وتوفير السلع بالمنافذ بأسعار مخفضة، مثل معارض أهلًا رمضان، مشيرة إلى أن كافة هذه الجهود التي تقوم بها الدولة تستهدف مرور آمن للأزمة الاقتصادية العالمية على هذه الفئات.

حزم حماية لكافة المواطنين لتلافي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أن الدولة تلبي احتياجات المواطنين قبل المطالبة بها، وهو ما برز جليًا خلال افتتاح المنيا الجديدة مؤخرًا وإطلاق الرئيس السيسي مجموعة من الحزم لحماية جميع المواطنين، من بينهم الموظفين بالدرجات السادسة والسابعة.

وتابعت «البرديني»، أن الحد الأدنى للأجور والمعاشات أصبح يتم زيادتها بوتيرة ثابتة بالتزامن مع حدوث أي تضخم وزيادة بالأسعار، مشيدة بصدور القارات الهامة بتوقيتها المناسب دائمًا، وهو ما يجنب المواطنن الشعور بالانتظار لتلبية احتياجاته، وسيتضمن شهر أبريل الحالي، بدء تفعيل حزم المنح والزيادات والدعم الاجتماعي الذي تم توجيهه لعدد كبير جدًا من الفئات بمصر لكل الشرائح «الأكثر احتياجا والموظفين، والقطاع الخاص» ولا يوجد استثناء.

وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إلى أن الدولة المستمرة في سعي متواصل ومستمر لجذب الاستثمارات، وتعد مبادرة ابدأ شديدة التميز لدعم الصناعة الوطنية ضمن مجموعة من التسهيلات والتيسيرات التي قامت بها الحكومة مثل «الرخصة الذهبية والشباك الواحد»، وغيرها من الإجراءات التي تمت فعليًا على الأرض، وهو ما أنعكس على صوت الاستثمار وطرق حل المشكلات وتجنبها.

وقالت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن: «المشروعات القومية مصر كلها شايفاها، أحنا من 2019 في حالة مختلفة، يعني حياة كريمة مبقاش مجرد لوجو ده بقى مفهوم والناس على الأرض لمساه، قرى كتير جدًا تغيرت للأفضل والأحسن، وأحنا كلنا من أصول ريفية، حياة الناس تبدلت وأصبح بها صرف صحي ومياه نظيفة وكهربا»، مؤكدة على أن ما يتم على الأرض يجعل المصريين يشعرون بالفخر كونهم جزءً من هذا المشهد.