كهرباء مصر العليا: تطوير 52 مركزا لخدمة العملاء وتعميم التحصيل الإلكتروني

قال المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إن الشركة بدأت تنفيذ التحصيل الإلكتروني في شهر أكتوبر 2022 لافتا إلى البدء به بصفة تجريبية على بعض المناطق بالمحافظات المختلفة من خلال تدريب المحصلين ورؤساء الفروع التجارية ومراجعي التحصيل على المنظومة الجديدة في شهر يناير 2023 لافتا إلى أن التنفيذ الفعلي بدأ على نطاق واسع ابتداءً من شهر فبراير 2023 لثلاثة أفرع من فروع الشركة «قنا شرق – قنا غرب – أخميم» بإجمالي عدد مشتركين 193 ألف و6812 مشترك

تعميم منظومة السداد الاليكتروني في 4 محافظات

وأشار صدقي لـ«الوطن» إلى أنه ابتداءً من شهر مارس 2023 تم التنفيذ لـ 11 فرعا بمحافظات «أسوان، الأقصر، قنا، وسوهاج» ليصبح إجمالي عدد الفروع المنفذة 14 فرعا من أصل 51 فرعا تابعة للشركة لافتا إلى استكمال تعميم المنظومة على باقي فروع الشركة تباعا بمعدل 12 فرعا كل شهر على أن يتم الانتهاء من تعميم المنظومة قبل أول شهر يوليو المقبل.

التسهيلات التي تقدمها الشركة للمشتركين

وقال صدقي إنه يمكن للمشترك أن يستعلم عن قيمة فاتورة الكهرباء من موقع المنصة الرقمية الموحدة ويمكن أيضا السداد من نفس الموقع والسداد من خلال ماكينات التحصيل الإليكتروني سواء مع المحصل أو ماكينات الدفع المختلفة عند تجار التجزئة بالمحلات «فوري - أي فاينانس – بي بلاس – سهل – QNB»، إضافة إلى أنه يمكن للمشترك الدفع بمقر الفرع التابع له عن طريقة خدمة التحصيل بمركز التحصيل لافتا إلى أنه في حالة استطاعة المشترك لسداد الفاتورة يتم عمل طلب تقسيط من خلال الفرع التجاري التابع له حيث يقوم بسداد جزء من الفاتورة وتقسيط الباقي علي شهور مناسبة لمتوسط استهلاكه.

تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة

ولفت إلى أن إجمالي عدد مراكز الخدمة 52 مركزا تم الانتهاء من تطويرها وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإليكترونية لافتا إلى أن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها وتوفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال شهر رمضان

وأشار إلى اتخاذ الشركة عدة إجراءات خلال شهر رمضان لمواجهة الزينة وسرقات التيارالكهربائي من خلال تكثيف أعمال برنامج الصيانة الدورية لجميع مكونات الشبكة والتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإرجاء أي أعمال للصيانة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والتأكد من جاهزية التغذيات البديلة وسرعة نقل الأحمال على المغذيات البديلة في حالة الاعطال والتأكد من جاهزية جميع فرق الطوارئ وفرق الصيانة للتعامل السريع مع الأعطال في حال حدوثها اضافة الي تشكيل لجان بالمركز الرئيسي للشركة والقطاعات والهندسات لمتابعة وادارة المناورات والاعطال للحفاظ علي استمرارية التغذية الكهربائية على مدار 24 ساعة وتوفير رصيد استراتيجي من المهمات الضرورية لسرعة إصلاح الاعطال في حالة حدوثها.

ولفت إلى تشكيل لجان ضبطية قضائية وشرطة الكهرباء مدعمه بأطقم فنية من القطاعات والهندسات لحصر حالات التعدي على التيار الكهربائي بطرق غير شرعية مما يترتب عليه كثرة الأعطال بالشبكات وشكوى المشتركين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.