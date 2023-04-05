مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC في رمضان 2023

مسلسل رسالة الإمام أحد أبرز الأعمال الفنية التي يحرص محبو الدراما على متابعته يوميًا، لذلك ننشر تفاصيل مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في رمضان 2023 وعلى القنوات التي تعرضه، والذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وبخاصة إقامته في مصر في سنوات حياته الأخيرة.

مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الإمام على قناة DMC يوميًا في رمضان، للمرة الأولى في الساعة 6.30 مساءً، وستكون الإعادة على القناة نفسها في الساعة 6.15 صباحا، على أن تأتي الإعادة الثانية 11 صباحًا.

القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام لخالد النبوي

وتكون مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة «الحياة» في الساعة 10.45 مساءً، على أن يُعاد المسلسل في تمام الساعة 9.15 صباحًا، كما يُعرض المسلسل أيضا على شاشة قناة «CBC» في الساعة 12.15 صباحًا وستكون الإعادة في الساعة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC

ويرصد المسلسل سيرة الإمام الشافعي وقدومه إلى مصر وترحيب أهلها به، وسعيه لجمع تراث الإمام الليث بن سعد من تلاميذه وحُفاظه في مصر لتدوينه وحفظه، وتعرفه على أوراق البردي التي يدون عليها المصريين مخطوطاتهم.

كما تشهد الحلقات طرح العديد من آراء الإمام في العديد من المسائل الفقهية، التي تكشف سماحته وملاح من رسالته، ومن بينها أبرز مقولاته وأشعاره ومن بينها ما قاله في حب مصر.

أبطال مسلسل الإمام الشافعي

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، بمشاركة نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم: أروى جودة وسماح السعيد حمزة العيلي وجمال عبدالناصر وخالد أنور ونضال الشافعي، وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.