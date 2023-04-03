مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في رمضان 2023

مسلسل رسالة الإمام الشافعي، من بطولة النجم خالد النبوي، من بين الأعمال الدرامية التي يحرص متابعو الدراما على مشاهدته يوميًا، لذلك ننشر مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، والقنوات التي تعرض العمل الفني الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، خاصة سنوات حياته الأخيرة التي قضاها في مصر وبين أهلها.

مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC:

وتكون مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في رمضان يوميًا، وتُعرض للمرة الأولى في الساعة 6.30 مساءً عقب أذان المغرب، ثم تأتي الإعادة على القناة نفسها في الساعة 6.15 صباحًا، على أن تكون الإعادة الثانية في الساعة 11 صباحًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي

كما تأتي مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة الحياة في الساعة 10.45 مساءً، على أن يُعاد المسلسل في الساعة 9.15 صباحًا. كما يُعرض أيضا على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي

ورصدت الحلقات الـسابقة من مسلسل الإمام الشافعي، وقائع تاريخية في سيرة الإمام الشافعي ومحاولاته الدؤوبة لجمع تراث الإمام الليث بن سعد من تلاميذه وحفاظه في مصر، كما تشهد الحلقات طرح لأراء الإمام في عدد من المسائل الفقهية، التي تكشف سماحته وملامح رسالته.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشاركه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم: أروى جودة وسماح السعيد حمزة العيلي ونضال الشافعي وخالد أنور، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.