موعد عرض الحلقة الـ12 من مسلسل الإمام الشافعي اليوم

ينتظر متابعو الدراما الرمضانية الجديد من احداث الأعمال الفنية، ومن بينها موعد عرض الحلقة الـ 12 من مسلسل الإمام الشافعي، والتي تعرض اليوم على ثلاث قنوات فضائية، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي.

موعد عرض الحلقة الـ 12 من مسلسل الإمام الشافعي

وموعد عرض الحلقة الـ 12 من مسلسل الإمام الشافعي، سيكون على قناة DMC للمرة الأولى في الساعة 6.30 مساءً اليوم، والإعادة للمرة الأولى في الساعة 6.15 صباحا، وعلى أن تكون الإعادة الثانية 11 صباحا.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي:

وعلى قناة الحياة سيكون موعد عرض الـ 12 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي في 10.45 مساءً، في حين تُقدم الحلقة كعرض أول على القناة، كما تُعرض الحلقة على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحًا.

و وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، إذ شهد مسلسل رسالة الإمام الشافعي، وحجته على جواز استخدام جلود الحيوانات بعد موتها، كما شهدت الأحداث تطورا في محاولات الشافعي لجمع تراث الإمام الليث بن سعد، وتعرض المخطوطات التي دونها لحريق.

ويركز على آخر سنوات عمره في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر، كما يرصد المسلسل العلاقة بين الإمام الشافعي وبين الحياة المصرية وتأثيرها عليه، ومن بينها مراجعة الإمام لكتاباته السابقة التي ألفها في وقت سابق في العراق لكي تناسب أهل مصر.

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشارك معه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم: أروى جودة وحمزة العيلي ونضال الشافعي، وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.