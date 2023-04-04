مصرع رئيس محطة مياه في الغربية بصعق كهربائي أثناء تنظيف طلمبة

لقي مدير محطة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية «نواج» في مدينة طنطا، مصرعه، نتيجة ماس كهربائي، أثناء تنظيف خزان المياه الخاص بمحطة المياه الشرب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

صعق كهربائي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، ومرفق عمليات الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد مصرع شخص صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف طلمبة ضخ مياه الشرب بمحطة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية نواج.

المعاينة الأولية

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع محمد حامد قطقاط، رئيس محطة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية نواج، إثر تعرضه إلى ماس كهربائي أثناء تنظيف طلمبة مياه الشرب، الخاص بمحطة مياه قرية نواج، مسقط رأسه، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

التحفظ على الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.