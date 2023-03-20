تفاصيل اندلاع 5 حرائق خلال 24 ساعة بالمنيا.. ماس كهربائي وتسرب غاز

شهدت محافظة المنيا، إندلاع 5 حرائق خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 4 حرائق اندلعت بسبب حدوث ماس كهربائي، وإلقاء عقب سيجارة مشتعل، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تسبب الحريق الخامس في إصابة 9 أشخاص بعزبة الحاج قنديل بمركز ديرمواس، وقد نشب بسبب تسرب الغاز الطبيعي داخل منزل.

حريق بمنزل في مغاغة وأخر بحظيرة ماشية بمطاي

ونشب الحريق الأول بمخلفات أعلي سطح منزل ريفي، بقرية دهروط بالوحدة المحلية لطمبدي في مركز مغاغة، وتمكنت الحماية المدنية، من السيطرة عليه وإخماده دون خسائر بشرية أو مادية، حيث رجحت التحريات الأولية، اندلاعه بسبب إلقاء عقب سيجارة مشتعل.

وأندلع الحريق الثاني بحظيرة لتربية الماشية، بقرية بردنوها، في مركز مطاي، وتم إخماده بمعرفة الأهالي، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي نفوق 2 رأس ماشية، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب ماس كهربائي.

وأندلع الحريق الثالث بمنزل في عزبة جارحي بحي جنوب مدينة المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق بعض محتويات المنزل.

إصابة 9 في حريق هائل بمركز ديرمواس

وأندلع الحريق الرابع داخل منزل بعزبة الحاج قنديل التابعة للوحدة المحلية ببني حرام في مركز ديرمواس، بسبب تسرب الغاز الطبيعي وتم إخماده والسيطرة عليه، وقد أسفر عن إصابة 9 أشخاص بضيق في التنفس وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج.

واندلع الحريق الخامس والأخير، داخل منزل بعزبة منشية الجزائر في مركز مغاغة، وتمكنت الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده، حيث نشب بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.