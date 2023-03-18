ماس كهربائي وراء حريق محل ملابس في طنطا.. وحجم الخسائر 150 ألف جنيه

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها جهات التحقيق بمدينة طنطا، حول واقعة حريق هائل داخل إحدى محلات الملابس بطنطا، والذي أسفر عن إصابة أحد الأشخاص بحروق متوسطة، عن أسباب الحريق والخسائر التي تسبب فيها الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية التي قامت بها جهات التحقيق، أن أسباب الحريق ماس كهربائي، أسفر عن نشوب النيران في المحل والتهام النيران جميع محتويات المحل بالكامل، والتي تقدر بنحو 150 ألف جنيه.

نقل المصاب إلى المستشفى

كما أسفرت النيران عن إصابة أحد الأشخاص العاملين في المحل، بحروق متوسطة في أنحاء متفرقة من جسده، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة إلى إسعافه وإنقاذ حياته وتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بطنطا، تلقت إخطارا بتعرض أحد الأشخاص العاملين في أحد محلات الملابس بطنطا، إلى إصابة في حريق هائل، وتم الانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة أحد الأشخاص بحروق متوسطة في الجسد وهو في العقد الثالث من عمره، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران، قبل أن تمتد إلى المحلات التجارية، خاصة أن الشارع منطقة تجارية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.