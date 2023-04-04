موعد عودة الكهرباء بعد انقطاعها اليوم في 3 محافظات بالدلتا للصيانة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، موعد عودة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، في عدة قرى ومدن بـ3 محافظات تابعة لها، هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، عقب فصل التيار بها لمدة 3 ساعات للصيانة الدورية.

موعد عودة الكهرباء اليوم

موعد عودة الكهرباء بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي في المحافظات الثلاث يحين في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وذلك عقب قطعها في تمام الساعة 10 صباحا، ولمدة 3 ساعات، وفقا لإعلان الشركة.

موعد فصل التيار الكهربائى في الدقهلية

وكانت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصلت التيار الكهربائي في تمام الساعة 10 صباحا، عن مناطق عدة مناطق بالدقهلية، تشمل قرى سلسول والملعب ومستعمرات الجزائر ونجير وتوابعها والعزيزة والاتحاد ومنشية السلام والوشايحة وبداوى ودنديط والصفا والحصة وطنيخ والقرى والنجوع التابعة لها.

أماكن فصل التيار الكهربائى

وفي دمياط، تم قطع الكهرباء عن جنوب قرى الحصة وطنيخ والحوراني والطرحة والعبدية وقرية الأمن الغذائي والقرى والنجوع التابعة لها.

أما في كفر الشيخ، فتم فصل التيار الكهربائى عن قرية البياض والتراوي وأبومندور والمشارقة وزوبع وكمسيون شرق وغرب والقرى التابعة لها.