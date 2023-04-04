شيماء البرديني: مثلث ماسبيرو منطقة شديدة الثراء على مستوى الاستثمار

قالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّه من خلال عملها الصحفي تسجل أرقام المصادر بمشكلاتهم، على سبيل المثال: «فلان الفلاني عشش ماسبيرو»...وهكذا، متابعة أنَّها ستحذف كل هذه الأسماء من على هاتفها كونه تمّ حل جميع مشاكل أهالي منطقة ماسبيرو، مشيرة إلى أنَّ المشهد جيد للغاية، إذ أن تطوير أي جزء بالدولة له انعكاس إيجابي علينا جميعًا.

ماسبيرو تحولت لقطعة تليق بالدولة وبحركة التنمية والعمران

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، في حوار مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ منطقة ماسبيرو تغيرت بالكامل، وتحولت لقطعة تليق بالدولة وبحركة التنمية والعمران الذي حدثت في مصر، متابعة: «لو غبت شهور عن المكان ورجعت له مرة أخرى، حقيقي لن تعرفه.. فقد تغير للأحسن والأفضل».

منطقة مثلث ماسبيرو موقعها استراتيجي

وأشارت إلى أنَّ مثلث ماسبيرو منطقة شديدة الثراء على مستوى الاستثمار، وما حدث بها يعد أفضل استفادة منها، متابعة أنَّ الأمر الرائع في الموضوع، أنَّ الأهالي الذين قرروا البقاء في المنطقة كانوا أصحاب قرارهم واستفادوا كثيرًا من ذلك، والأهالي الذي غادروا استفادوا أيضًا، إذ تمكّن الأهمية الكبرى في استفادة البلد من مكان وموقع استراتيجي سينعكس علينا في الاستثمار والعائد على الدولة.