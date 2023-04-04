«الإحصاء» يعلن عدد سكان مصر اليوم.. 64 مولودا جديدا في الدقيقة

أعلنت الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالدخل اليوم الثلاثاء 4 أبريل2023 ، بلغ نحو 104 ملايين و765 ألفا و899 نسمة، مقابل 104 ملايين و751 ألفا و880 نسمة بزيادة 14 ألفا و19 نسمة خلال خمسة أيام، في الفترة من الخميس الماضي 29 مارس حتى اليوم الثلاثاء.

64 مولودا في الدقيقة

وكانت الساعة السكانية سجلت أمس زيادة عدد سكان مصر إلى 104 ملايين و762 ألفا و841 نسمة، وهي ما يعني أن عدد السكان ارتفع بزيادة 3 آلاف و841 نسمة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بواقع 64 مولودا تقريبا في الدقيقة، و1.066 مولود جديد في الثانية الواحدة.

10.2 مليون نسمة عدد سكان القاهرة

ورصدت الساعة السكانية عدد سكان محافظات مصر اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

وصول عدد سكان محافظات القاهرة 10 ملايين و225 ألفا و360 نسمة، والجيزة 9 ملايين و484 ألفا و800 نسمة، ومحافظة الشرقية 7 ملايين و886 ألفا و744 نسمة.

كما رصدت الساعة السكانية أعداد سكان باقي المحافظات، فجاءت محافظة الدقهلية في المركز الرابع حيث بلغ عدد سكانها 7 ملايين و34 ألفا و552 نسمة، محافظة البحيرة عدد سكانها 6 ملايين و859 ألفا و692 نسمة، والمنيا عدد سكانها 6 ملايين و293 ألفا و995 نسمة، والقليوبية عدد سكانها 6 ملايين و119 ألفا و124 نسمة، وسوهاج وعدد سكانها 5 ملايين و703 آلاف و527 نسمة.

حصر أعداد السكان في المحافظات لحظيا

جدير بالذكر أن هناك حوالي 16 محافظة تستخدم الساعة السكانية في حصر أعداد السكان، بجانب الساعة السكانية الرئيسية بمقر الجهاز حيث تم ربطها جميعا بمكاتب وزارة الصحة لتسجيل المواليد والوفيات لحظة بلحظة، وإعلان عدد سكان مصر بالداخل فعليا ولحظيا على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا.