مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة تطوير مثلث ماسبيرو، يرافقه المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

وخلال الجولة، تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة ومرافقوه، مشروع الإسكان البديل والبرج الاستثماري والبرج الإداري، حيث شاهدوا الوحدات السكنية الجاهزة لتسليمها للمواطنين الراغبين في العودة للمنطقة، كما اطَّلعوا على نماذج تشطيب البرج الاستثمارى والبرج الإداري، لمتابعة سير الأعمال وإزالة أي معوقات بجانب تفقد الأعمال بمشروعي أبراج ماسبيرو وأبراج النيل ماسبيرو.

وشدد مسؤولو الوزارة على ضرورة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة لها، كما اجتمعوا مع مسؤولي المكاتب الاستشارية المُشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وطالبوا بسرعة رفع معدلات التنفيذ حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة لها.

يذكر أنّ مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم «جراج سفلي» بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي «تجاري» بمسطح 16970 م2، ودور أول «جراج علوي» بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 طابقا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 طابقا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع «برج إداري» يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 طابقا متكررا.

كما يضم المشروع، أبراج النيل ماسبيرو، وتحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 طابقا بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومُنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 وحدات سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين «فندقي وسكني، وإداري»، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.