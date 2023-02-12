«الإسكان» توضح إجراءات التعاقد والتخصيص لراغبي العودة لمنطقة مثلث ماسبيرو

تحظى منطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة باهتمام كبير من جانب الدولة في إطار خطة التطوير والقضاء على العشوائيات، ومن إجراءات التعاقد والتخصيص لراغبي العودة لمنطقة مثلث ماسبيرو بعد التطوير، التي حددتها وزارة الإسكان ما يلي:

إجراءات التعاقد

- على المواطن التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد بأصل العقد المحرر مع محافظة القاهرة.

- تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال بنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد، بالبدء في إجراءات التعاقد وفق حالة كل مواطن وعدد الغرف التي كان يشغلها ومساحة الوحدة المخصصة له في القرعة، وثمن الوحدة ومبلغ وديعة للصيانة المتفق عليها وأقساط الدفعات الشهرية المستحقة ووفق العقد المعد لذلك ،ويتم إخطار المواطن بخطاب موجه إلى جهاز مدينة الشيخ زايد من قبل بنك التعمير بما يفيد إتمام الإجراءات ووفق الشروط المتفق عليها.

- يقوم جهاز مدينة الشيخ زايد بإصدار خطاب للمواطن موجه إلى شركات المرافق من كهرباء ومياه للتعاقد على عدادات الاستهلاك الخاصة بكل وحدة وباسم المواطن الوارد بكشوفات التخصيص والعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية.

- بعد انهاء المواطن إجراءات التعاقد مع شركات المرافق يتوجه إلى جهاز مدينة الشيخ زايد بأصل التعاقد مع شركات المرافق وبناء على ذلك يقوم الجهاز بتحرير محضر تسليم للوحدة المخصصة للمواطن بناء على القرعة العلنية التى تمت يوم 27 ديسمبر الماضي.

محضر التسليم

- يتوجه المواطن بمحضر التسليم إلى الموقع منطقة مثلث ماسبيرو لاستلام الوحدة المخصصة له من جهاز تطوير مثلث ماسبيرو وفق القواعد المحددة.

- في حالة رغبة المواطن في تعديل نظام التعاقد الوارد في العقد من ايجار إلى تمليك أو ايجار تمليكى والعكس يتم التقديم بطلب إلى حي بولاق أبو العلا لتعديل التعاقد خلال أسبوع.

- بالنسبة لبدائل الايجار المستحقين للمواطن عن شهور نوفمبر وديسمبر 2022، ويناير وفبراير 2023 سيتم خصم تلك المبالغ عند التعاقد لصالح المواطن من مبلغ التأمين المستحق أو من مبالغ القسط المستحقة على المواطنين ويتم تسوية الموقف المالي وفقا لهذا، وتحرير إيصالات باقي الشيكات بالأقساط الإجمالية المتبقية من المبالغ المستحقة على المواطن سواء قسط أو تأمين.

-حال رغبة المواطن تبديل وحدة سكنية مع مواطن آخر بوحدة بنفس المساحة وشروط التعاقد سيتم التعامل معه من خلال الإجراءات المتبعة لذلك في المجتمعات العمرانية الجديدة.

- من تخلف عن القرعة عليه التواصل مع الحى وتقديم طلب بشأن تخصيص وحدة سكنية وذلك بعد دراسة أوراقهم وسداد كل المستحقات المطلوبة لعدادات المرافق وتقديم الإيصال الدال على ذلك ، على ان يتم ذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص وتعاقد واستلام الوحدات للمواطنين المشاركين في القرعة.