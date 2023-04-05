انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023 على جميع الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023، بقيم تتراوح بين 4-5 درجات، نظرا لانخفاض تاثير المنخفض الجوي والرياح الغربية الحارة من المناطق الصحراوية، حيث عمل على انخفاض درجات الحرارة اليوم، وذلك لمدة 72 ساعة قادمة، على أن يعود الطقس الحار يوم السبت المقبل على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-4-2023

أشارت الأرصاد الجوية، عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، خلال حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-4-2023، مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة أن انتهاء ذروة الطقس الحار أمس الثلاثاء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023

أضافت الأرصاد، أن الأجواء خلال ساعات الليل، تصبح باردة على أغلب المناطق، وتأتي درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 26 - 13

وادي النطرون 25 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 15

- أسوان 35 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 34 - 14.