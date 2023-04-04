جمال العدل: نيللي كريم «شيطان تمثيل».. ولون العيون زي نص ستات الصعيد

وصف المنتج جمال العدل، الفنانة نيللي كريم بأنها شيطان تمثيل، قائلا«ما شاء الله، ونصف الصعيد شبه نيللي كريم، السيدات الأسايطة وغيرهم من سيدات الصعيد ملونين ومن أصحاب العيون الملونة، ويمكن مشاهدة ذلك عند السفر إلى الصعيد».

العدل: نيللي كريم لديها قدرة هائلة على الإحساس والتعبير

وقال «العدل» في حوار مع الإعلامية إنجي علي، في برنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، إن نيللي كريم لها قدرة على الإحساس والتعبير والتمثيل، تجعل المشاهد ينسي أي شئ متعلق بالشكل وخلافه.

وتابع أنّ هناك العديد من الانتقادات التي تطال لكنة الفنان جمال سليمان الصعيدية، غير أن المخرج هاني خليفة، وهو صعيدي ومن سوهاج، أكد لي أنه مقنع «قالي كفاية طلته، بصته، هيبته التي تشبه هيبة الصعايدة».

العدل: كثير من المشاهدين ينتقدون الأعمال الدرامية أكثر من مشاهدتها

وأكمل المخرج جمال العدل، أن الكثير من المشاهدين الآن يبحثون عن الأخطاء الموجودة في الأعمال الدرامية أكثر من حرصهم على الاستمتاع بالعمل الدرامي، لافتا إلى أن بعض الإنتقادات ناتجة من الغيرة والنجاحات المتفاوتة، وأن صناع الأعمال الدرامية لا يستوقفهم هذا الهجوم والانتقادات وفي سعي دائم لنيل استحسان الجمهور.