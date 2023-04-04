«الثقافة»: الصين تنظم زيارات للفنانين العرب إليها منذ عام 2009

قال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، إن الحكومة الصينية منذ عام 2009 تنظم زيارات للفنانين العرب للمدن الصينية وتستضيفهم لمدة شهر وتبدأ التحرك في إحدى المدن والمقاطعات، ويرسمون وتحصل الصين على إنتاجهم الفني ويتم حفظها في أحد المتاحف الفنية، كما يحتفظ الفنانون لأنفسهم ببعض الرسوم.

استعادة هذه الأعمال للعرض بين الفنانين العرب

وأضاف قانوش خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «مع زيارة الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية تم استعادة هذه الأعمال للعرض بين الفنانين العرب الذين قاموا بهذه الزيارات منذ عام 2009 مع مجموعة من الفنانين الصينيين لإقامة معرض يوضح رأي الفنانين العرب بشكل عام تجاه الصين، وكيف يرى الفنانون الصينيون المناطق العربية».

المعرض كان موجودا في مصر

وتابع رئيس قطاع الفنون التشكيلية: «قبل إقامة المعرض هذا العام في مصر، كان موجودا في مصر على مدار أكثر من أسبوع مجموعة من الفنانين الصينيين، بعضهم رسم، وبعضهم كان قد قام بزيارات سابقة، وهناك تقارب بين الفنانين المصريين ونظرائهم الصينيين، لأن مجتمعاتهم شرقية ولها جذور حضارية، ولها قواعد وروابط مشتركة من التفاهم والقناعات التي بها قدر من التوافق».

وأوضح أن الصين لديها حرص على إعادة إحياء التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والانتشار الثقافي والاقتصادي في الشعب الصيني.

العلاقات التجارية والاقتصادية

وتابع رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن العلاقات التجارية والاقتصادية وغيرها من العلاقات القائمة على المصالح لابد أن يسبقها نوع من أنواع التمهيد والدعم من الجوانب الثقافية والفنية، وبالأمس تم البدء في حدث تم التجهيز له منذ 3 أشهر مع الجانب الصيني مواكبا لوزير الثقافة والسياحة الصيني، حيث جرى تنظيم معرضا يوثق العلاقات مع الصين، حيث أقيم هذا المعرض من قبل في السعودية.