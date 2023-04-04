تراجع العقود الآجلة لحديد التسليح في الصين

انخفضت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى 4016 يوانا صينيا للطن، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير، وسط آمال بمواد إدخال أرخص، حيث واصل المستثمرون مراقبة توقعات الطلب الصيني.

السلطات الصينية تحذّر من كبح جماح أسعار خام الحديد

وبحسب ما نشره موقع ترينيدنج إيكونومي، أظهرت بيانات مسح خاص، أنّ نشاط المصانع في الصين توقف في مارس، بينما تصاعدت المخاوف من أنّ الطقس البارد قد يعطل أنشطة البناء، علاوة على ذلك، يمكن للسلطات الصينية إصدار تحذير آخر لكبح جماح أسعار خام الحديد بعد أن أصدرت عدة تحذيرات بشأن اكتناز خام الحديد وأنشطة المضاربة في الشهر الماضي بشأن ارتفاع الأسعار.

انخفاض إنتاج الصلب إلى الحد من الخسائر

ومع ذلك، أدى انخفاض إنتاج الصلب إلى الحد من الخسائر، وتدرس الصين خفض إنتاج الصلب الخام بنسبة 2.5% هذا العام، وهو العام الثالث على التوالي من تخفيضات الإنتاج، حيث يهدف الاقتصاد إلى الوصول لذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، ويتزامن الانخفاض في الإنتاج مع توقعات الطلب القوي.