ضبط متهم بانتحال صفة ضابط بغرض السرقة في القاهرة

رصدت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، مشادة كلامية بين أحد الأشخاص، ويحمل جنسية إحدى الدول، وقائد سيارة مستأجرة يحمل ذات الجنسية، وبحوزته كارنيه ضابط منسوب صدوره لسفارة ذات الدولة.

وبسؤال الأول أقر بأنّه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بالثاني يستوقفه ويبلغه بأنّه ضابط في دولتهما، ويطلب منه الاطلاع على إقامته بالبلاد والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وبمواجهة الثاني اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام الكارنيه المضبوط بحوزته، وتبيّن أنّه مزور، واتخذت الإجراءات القانونية.