«التعليم»: فتح باب قبول دفعة جديدة من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني صناعي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن إعلان كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، فتح باب قبول دفعة جديدة، وهي الدفعة السادسة من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني صناعي أو دراسات تكميلية ويمارسون عملهم کمدرس عملي أكثر من 3 سنوات، وعلى رأس العمل في الوزارة للتقدم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعي في التخصص.

قبول دفعة من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني صناعي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها أنّ من يرغب التقدم بأوراقه للكلية في خلال شهر من تاريخه، إذ إنّ الدراسة في الفصل الدراسي التمهيدي تبدأ خلال يونيو 2023، مشددة على ضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو تمرير الإعلان على الإدارات التعليمية بالمحافظات تحت إدارة المديريات التعليمية لاخطارهم وحثهم على التقدم لاستكمال دراستهم وعلى الراغبين التقدم بالأوراق لكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.