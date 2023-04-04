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مسلسل عملة نادرة الحلقة 13.. هل يلحق مسعود بنادرة ونجلها؟

كتب:

ضحى محمد
09:22 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة الحلقة 13، والمقرر عرضها الليلة على قناة cbc في تمام الساعة 7 ونصف مساء .

مسلسل عملة نادرة الحلقة 13

دارت أحداث الحلقة 12 أمام في المولد، وتجمعت العائلة كلها، وينتظر الجمهور عرض مسلسل نادرة الحلقة 13 الليلة، خاصة بعدما حاول مسعود أحمد عيد أن يعاكس أكثر من امرأة في المولد.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 13

تتحدث سميرة بحرقة مع إسراء وتخبرها عن حزنها بسبب شقاوة مسعود ورغبته الدائمة في معاكسة النساء.

تتصل نادرة بـ«دميانة» وتخبرها أن تستعد لتنفيذ خطتها، ثم تذهب والدة عبيدة ونجلها لحسن أبو عصايا لتشكره، بينما يحاول أحد الأشخاص إصابة حسن، ولكنه يخطئ وتصيب الرصاصة والدة عبيدة ويستنجد بالدكتورة أنس لمساعدة والدته.

يطرد عبدالجبار عبيدة من منزله ويسمح ببقاء والدته للغد، ثم تقف نادرة تلفظ أنفاسها جراء ما حدث، نرى نادرة ورضيعها تستقل سيارة برفقة شقيقها نبيل وبمساعدة دميانة، لكن مسعود يراها.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.