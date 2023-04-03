مسلسل عملة نادرة الحلقة 12.. المولد يجمع أهل النجع ونادرة تخطط للهروب

مازالت الفنانة نيللي كريم تخطف أنظار المشاهدين بدورها في مسلسل عملة نادرة، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي عن مشكلات المرأة الصعيدية في الميراث، وبدأ مسلسل عملة نادرة الحلقة 12، بأحداث مثيرة، من بينها محاولة هروب نادرة.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 12

وجاء خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 12، حيث بدأ بالمشاهد الأساسية في المولد، حيث يمشي عبد الجبار برفقة أولاده مهنئاً أطفال أهل البلد بالمولد، ويقابل حسن أبو عصايا ويسأله عبد الجبار عن ترشحه لمجلس الشعب ويؤكد له مشاركته.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 12

ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 12 نشاهد من مكان مرتفع رجل يحاول رصد أحد من أجل إطلاق النار عليه، ويستعد الشيخ المتطرف وأعوانه استغلال المولد لأمر ما، أثناء إقامة المولد نجد نادرة تنتظر بجانبها شوق مربية رضيعها يوسف و تنتظر شيء.

كما يشاهد علاء يشاهد غالية الراقصة وينظر إليها، ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 12، فتذهب إليه زوجته إسراء وتخبره أن والده يريده، يطلب «عبدالجبار» من علاء مناداة الشيخ المنزلاوي ليشاركهم احتفالات المولد، يقف مسعود وسط المولد ينظر لدميانة وتتابعه زوجته سميرة بنظراتها وتتوعد لمسعود ويطلب منها بغضب أن تغادر وتهتم بابنتها، وتستعد نادرة للهروب من منزل حماها عبد الجبار برفقة شقيقها.