ملخص الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة.. محمد لطفي يعترف بحبه لـ نيللي كريم

أحداث متتالية تشهدها الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة من بطولة نيللي كريم، حيث تبدأ أحداث الحلقة عندما تذهب نادرة لدميانة وتدخل نادرة إحدى الغرف بحجة تبديل ملابسها لتجد بانتظارها شداد الفنان محمد لطفي.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة

ويأتي ملخص الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة، بأحداث مثيرة حيث يعبر «شداد» لنادرة عن حبه، وتطلب منه أن يتوقف عن هذا الحديث وتطلب منه انتظارها عند الجبل وقت إقامة المولد لعدم لفت الانتباه، ومن ناحية أخرى يستعد «عبد الجبار» وأهل النجع لإقامة المولد.

الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

يخشى «عطية» من ثأر عبد الجبار لولده أثناء إقامة المولد، ويؤكد له «حسن أبو عصايا» أن عبد الجبار أعقل من ذلك، يطلب عادل من والدة عطية قتل عمه حسن أبو عصايا مستغلين المولد حتى يظن الجميع أن عبد الجبار السبب في قتل عمه حسن أبو عصايا، يقتنع عطية ويقرأون الفاتحة على ذلك.

تدور أحداث المسلسل الأساسية حول العادات والتقاليد في الصعيد بشأن ورث المرأة، بعد وفاة زوجها، وهي تعتبر قضية مهمة تناقشها بالمسلسل .