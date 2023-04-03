«حياة كريمة» توزع «الفرحة» على أهالي حلوان بتسديد أقساط جهاز العرائس

عرض برنامج «حياة كريمة» الذي يذاع يوميًا على قناة «dmc» الساعة الخامسة والنصف مساء قبل الفطار، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، تقريرا مصورا من أحد محال تجهيز العرائس للتعرف على الحالات المقرر أن تسدد ثمن الجهاز بالتقسيط وتعثرت في السداد لمساعدتها في دفع الأقساط المتأخرة.

التعثر في سداد أقساط تجهيز العرائس

وقال صاحب محل مفروشات العرائس بحلوان، إن بعض الزبائن لا يستطيعون تسديد ثمن البضاعة نقدا: «يطلبوا الدفع بنظام القسط، وعند وقت السداد يتعثرون في سداد الأقساط».

لافتا إلى أنه يرفض إيصالات الأمانة أو فواتير على المتعثرين، ويكتفي فقط بأنه على معرفة مسبقة بهم، متابعًا: «ممكن يدفع شهر و10 لأ، تقوله على سداد القسط يقولك أجيب منين، هتسكت هتقوله أيه، الحمد لله طلعنا لقينا أهالينا بيعملوا كده لله، في ناس متأخرة بقالها سنة واتنين و3 سنين».

تسديد «حياة كريمة» ديون جهاز العرائس

وطلب الإعلامي أيمن مصطفى، من صاحب المحل، أجندة المديونيات ليسدد عنهم ديونهم، وأتصل بإحدى السيدات المديونات التي أخبرته أنها بالفعل عليها مبلغ 4800 جنيه منذ عامين ولم تتمكن من السداد، وأخبرها أن مؤسسة حياة كريمة سوف تسدد هذه المديونية»، وتابعت السيدة باكية «الله يباركلك، يارب يباركلك، ربنا يصلح حالكم وألف

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