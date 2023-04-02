نائب محافظ القاهرة يشدد على ضرورة تحسين جودة الخدمات في الشوارع

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار فاعليات حملة النظافة ورفع 300 طن بنطاق مخر السيل وشارع 250 بالمعادي، ويجرى تنفيذ حملات النظافة المكبرة لرصد كل المخلفات والتراكمات والعمل على رفعها أولا بأول مع استمرار التواجد الميداني والمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة لتوفير بيئة آمنة خالية من كل أشكال الملوثات إلى جانب رفع التراكمات والمخلفات من الأماكن الحيوية، طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى متابعة حملة النظافة المكبرة برئاسة حي المعادي بقيادة اللواء دكتور طارق بحيرى، رئيس الحي، لرفع المخلفات والتراكمات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة بمحيط مخر السيل أمام مدرسة الشروق وشارع 250 خلال مواصلة الجهود والعمل على قدم وساق، لتستمر الأعمال بهدف القضاء على المظاهر السلبية ورفع جميع التراكمات والمخلفات والعمل على تغيير واجهة شوارع وميادين أحياء الجنوبية إلى أزهى صورها.

رفع كفاءة الشوارع

وشدت على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود من خلال هذه الحملة الشاملة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة شوارع المنطقة من خلال متابعتها للجهود المبذولة وتفقدها لاعمال رفع التراكمات، والتي تجرى دون توقف بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة لتدعيم الحملة بعدد من المعدات ولوادر وسيارات لنقل المخلفات الصلبة وغيرها من معدات النظافة من خلال رفع 15 نقلة حمولة 20 طن ليكون اجمالي ما تم رفعه 300 طن.

ومازالت الأعمال مستمرة بمتابعة من المنطقة الجنوبية، والتي تجرى على مدار اليوم.

ووجهت بأهمية استمرار الحملة المكثفة والتواجد الميداني بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل أي عقبات تعوق مواصلة الأعمال مع التأكيد على تنفيذ كل ما وجهت حفاظا على صحة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والنظافة العامة بالمنطقة.