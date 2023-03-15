تسليم تجهيزات الزواج لـ170 فتاة أولى بالرعاية ضمن «دكان الفرحة» في الفيوم

تمكن صندوق تحيا مصر، من تجهيز 170 فتاة أولى بالرعاية، بمستلزمات الزواج من الأجهزة المنزلية، والمفروشات، وأدوات المطبخ، وذلك ضمن مبادرة دكان الفرحة، في جامعة الفيوم، والتي انطلقت اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

معرضًا يستمر 3 أيام

وكشف العقيد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أنّ احتفالية الصندوق بمحافظة الفيوم تضمنت تنظيم معرضًا يستمر على مدار 3 أيام، حيث يضم نحو 12 ألف قطعة ملابس، بالإضافة إلى الأحذية والاكسسوارات، فضلًا عن منتجات العناية الشخصية المقدمة من شركة يونيليفر.

أدوات دراسية لطلاب الجامعة

وشمل المعرض أيضًا، العديد من الأدوات الدراسية، لرعاية نحو 3 آلاف طالب وطالبة من المستحقين بجامعة الفيوم، وذلك بالتعاون مع الشركات المصنعة والمستوردة للملابس الجاهزة، بينها شركات تاي هاوس، وتي أند سي، وأليكس أباريلز، وهاي تك، وشركة كانون جلوبال.

توفير 20 ألف قطعة ملابس

كما شهدت الاحتفالية، تنظيم معرضًا يوفر نحو 20 ألف قطعة ملابس يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صلاح الدين الأيوبي، وبنك الكساء المصري، ضمن أكبر حملة كساء للأسر المستهدفة، فضلًا عن توفير 1500 بطانية ضمن مبادرة شتاء آمن.

تفقد حملة أبواب الخير ودكان الفرحة

عقب ذلك، تفقد الحضور، قوافل مبادرة «أبواب الخير» لتوفير 102 طن من المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بالإضافة إلى قافلة صندوق تحيا مصر «دكان الفرحة» لرعاية أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى العاملين بالخدمات المعاونة بالجامعة، والأسر الأولى بالرعاية.

يشار إلى أن صندوق تحيا مصر، نظم اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمحافظة الفيوم تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تضمنت تنظيم معرض «دكان الفرحة» لرعاية أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى العاملين بالخدمات المعاونة بالجامعة، وإطلاق قوافل «حملة أبواب الخير» لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة «دكان الفرحة» منتشرة في مختلف الجامعات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، وهي تعكس أهمية دور صندوق تحيا مصر في التنمية المجتمعية وتوفير الاحتياجات الفعلية للمواطنين الأكثر احتياجًا.