«السلات والممبار المحشي باللحم» الوجبة المفضلة لأهالي البحر الأحمر في رمضان

تختلف عادات وتقاليد أهالي المحافظات خلال شهر رمضان، من حيث الأكلات المتنوعة والاحتفالات بالشهر الفضيل، كما هو الحال لدى قبائل حلايب وشلاتين، حيث يحتفلون بـ«رمضان» بعادات توارثوها عبر السنين.

الأكلات المفضلة في جنوب البحر الأحمر

وقال منصور سعيد، من قبائل جنوب البحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن الأكلات الشعبية في الجنوب جزء أصيل من هوية قبائل البحر الأحمر، خاصة سكان مثلث حلايب وشلاتين، والتي توارثوها ويحافظون عليها بشكل كبير.

السلات والممبار المحشو باللحم

وأضاف «سعيد» أن من أهم الأكلات المفضلة لديهم في شهر رمضان ويطلقون عليها الوجبات البجاوية، «السلات والممبار المحشو بقطع اللحم الصغيرة»، بجانب طبق شطة حارة جدا، مع خبز ساخن.

وأضاف الحسن عثمان، من أهالي شلاتين جنوب البحر الأحمر، أن السلات والممبار وجبات بسيطة وصحية ومضمونة المصدر، ويتم عمل السلات من لحم الضأن، ويشوى على حجر البازلت الساخن، وهي وجبة خالية من أي دهون، وخفيفة على المعدة.