قصة شاب أنهى حياة جاره في باب الشعرية بالقاهرة.. المتهم سلم نفسه للشرطة

في تمام السابعة من صباح الأربعاء الماضي، لم تكن تلك اللحظة يتوقعها الكثيرون من سكان منطقة الفجالة التابعة لدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بمحافظة القاهرة، عندما أقدم أحد الشباب على إنهاء حياة جاره الشاب «محمد مجدي» ابن الـ24 عامًا، ظنا منه أن المجني عليه يهينه بلقب (ابن البواب)، فسدد له 3 طعنات غادرة في جسده أودت بحياته، ولفظ أنفاسه الأخيرة وسقط جثة هامدة. وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

المتهم سلم نفسه للشرطة

بعد عدة دقائق قليلة، من ارتكاب المتهم جريمته، توجه إلى قسم شرطة باب الشعرية، لتسليم نفسه، وبحوزته السلاح الأبيض بيده وعليه آثار دماء: «أنا قتلت جاري ياباشا وجاي أسلم نفسي، وهو مرمي عند البيت»، كانت تلك الكلمات السابقة لمتهم إذ أقر بارتكابه الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب معايرة المجني عليه له قائلاً له :«يا ابن البواب»، أمام المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث باب الشعرية، ليتبدأ أجهزة الأمن، التحقيق بشأن الواقعة وجمع المعلومات للوقوف على أسباب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الجريمة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

أسرة المجني عليه

وتواصلت مع أسرة المجني عليه التي روى والده في حديثه، أنهم لم يتوقعوا حدوث تلك الواقعة، وأخبروا بها رجال المباحث عندما حضروا للمنزل، قائلا: «كنا مفكرين إجراءات أمنية معتادة، وفي القسم علمنا بقتل ابننا على يد المتهم مدعيًا بسبب معايرته له، المتهم لم يكن له صلة بابني ولم يتعرض له في يوم من الأيام.. وعلمنا من الجيران ان المتهم كان ينوي التخلص من ابني ومن أي شاب في المنطقة من غير سبب».

ويضيف والد المجني عليه: «لم نجد أي تفسير بما فعله المتهم تجاه نجلي المجني عليه، ولم يوجد أي ساكن في العقار قام بمعايرة المتهم، وزوجتي أكثر الجيران قريبة من والدة المتهم وكانت تقدم لها يد العون وتقف بجانبها في محنتها ورغم ذلك نجلي المجني عليه لم يكن له صلة بالمتهم، وننتظر عدالة القضاء لعودة حق نجلي وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

العقوبة القانونية

وحول الإجراءات المحتملة توقيعها على المتهم، يقول المحامي والخبير القانوني يوسف أحمد لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».