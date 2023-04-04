توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة..ارتفاع درجات الحرارة في ذلك الوقت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من الأربعاء 5 أبريل وحتى الجمعة 7 من الشهر نفسه.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس الـ72 ساعة المقبلة، مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع بداية من يوم الجمعة حيث تصل إلى 34 درجة على بعض المناطق.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

ومن ضمن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتصل نسبة الرطوبة 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الأربعاء 5 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

درجات الحرارة الخميس 6 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة الجمعة 7 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.