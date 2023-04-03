6 ظواهر جوية تحدث خلال موجة الطقس الحارة.. ونصائح من «الأرصاد» لتجنبها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس الحار خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى عدة ظواهر جوية تحدث خلال تلك الفترة، وفيما يلي أبزر الظواهر الجوية التي تحدث خلال الموجة الحارة.

1- ارتفاع درجات الحرارة على كافه الأنحاء.

2 - أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

3 - تتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية.

4 - امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يزيد زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

5 - نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيره للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على مطروح والسلوم.

6 - تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق

درجات الحرارة المتوقعة

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 30 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 32درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

نصائح لتجنب الطقس السيئ

ونظرا لتلك التقلبات الجوية نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بقيادة السيارات بحذر، وارتداء الكمامات أثناء الخروج في هذه الأجواء وخاصة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.

وفسرت «الأرصاد» سبب التقلبات الجوية يرجع لفصل الربيع فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة ما بين انخفاض وارتفاع درجات الحرارة.