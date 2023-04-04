حي مصر الجديدة يتلقى الأورق المطلوبة لصرف تعويضات لسكان ألماظة

بدأ حي مصر الجديدة برئاسة اللواء حسام لبيب، رئيس الحي، بالتعاون مع المقيم العقاري والإدارات المختلفة بالتنسيق مع قسم شرطة مصر الجديدة وشرطة المرافق بمتابعة ومراجعة أعمال حصر عدد 66 عقار بمنطقة ألماظة تمهيدا لصرف التعويضات اللازمة للأسر، وذلك في إطار خطة التطوير وإعادة تخطيط منطقة الماظة بالكامل، والتي تعتبر المدخل الرئيسي لمدينة القاهرة من طريق السويس.

متابعة يومية وتلقي الأوراق المطلوبة

وقال اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، إن هناك متابعة يومية من الحي والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، للتعامل مع المواطنين والعمل على تلقي الأوراق والمستندات المطلوبة من المواطنين بشأن حصر العقارات والوحدات السكنية المستهدفة في المرحلة الثانية من شارع حسين كامل بألماظة، حيث لن يضار مواطن من أعمال الإخلاء والإزالة في الفترة المقبلة ولن يتم أي اجراء قبل صرف التعويضات المستحقة للأسر في 66 عقار مستهدف إزالته في إطار خطة إعادة التخطيط للموقع والقضاء على أي مظاهر عشوائية.